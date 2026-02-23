С марта начнут действовать новые правила въездной визы в Египет

Въездная виза в Египет подорожает на $5 с 1 марта 2026 года. С начала марта ее стоимость составит $30, сообщил египетский телеканал Sada el-Balad.

По его данным, меморандум соответствующего содержания распространила египетская федерация палат по вопросам туризма. О причинах этого решения не сообщается.

2 декабря 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, в котором поручил "в соответствии с решением Палаты представителей (нижняя палата парламента Египта - прим. ТАСС) установить пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте". Через неделю министерство туризма и по делам древностей Египта выступило с разъяснением и объявило, что в указе президента речь шла об "установлении максимального размера пошлины, а не о ее повышении". При этом в ведомстве подчеркивали, что решение о повышении стоимости визы на въезд в страну "пока не принято".

Законопроект о повышении въездных пошлин был внесен в Палату представителей Египта МИД арабской республики и одобрен парламентариями 2 ноября. Это решение было вскоре подвергнуто критике внутри страны: так, 11 ноября Федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма и по делам древностей Шерифу Фатхи с просьбой как можно скорее вмешаться в ситуацию и не допустить роста цен на визы. Чиновники опасались, что повышение стоимости въезда в Египет ослабит позиции арабской республики на рынке туристических услуг и нивелирует достигнутый за последние годы устойчивый рост числа туристов, посещающих египетские курорты.