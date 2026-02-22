Власти Ирака заявили о росте турпотока

Поток туристов в Ирак вырос в 2025 году благодаря улучшению ситуации с безопасностью в стране. Власти обещают сделать еще больше для привлечения путешественников, заявили в иракском МВД.

© tourdom.ru

«В течение 2025 года и в начале этого года в Ирак стекалось большое количество арабских и иностранных туристов, а в столице Багдаде был самый высокий процент туристов, посетивших объекты культурного наследия и археологические районы. <…> Они выразили свою большую и замечательную признательность за безопасность и щедрость иракцев и оказанный им теплый прием», – говорится в заявлении МВД Ирака, которое цитирует Annahar.

По данным иракских властей, в 2025 году турпоток в страну вырос на десятки процентов по сравнению с предыдущими годами. Точных цифр они не приводят, но международные финансовые институты давали статистику за 2024 год, когда Ирак занял седьмое место по доходам от туризма среди арабских стран: доходы сектора выросли на 25 % – до 5,7 млрд долларов.Рост числа гостей особенно заметен после усиления мер безопасности вокруг основных точек притяжения Багдада.

«С улучшением ситуации с безопасностью в туристических достопримечательностях, таких как улица Аль-Мутанаби и Национальный музей Ирака, наблюдается значительное увеличение числа посетителей, что свидетельствует об уверенности людей в уровне безопасности и предоставляемых туристических услугах», – считает эксперт по экономике и туризму Абдул Рахман Аль-Шихли.

Приток туристов в Ираке расценивают не только как показатель безопасности и стабильности, но и как фактор развития местной экономики, поскольку это способствует созданию новых рабочих мест, отелей и ресторанов, добавил он. Кроме того, эти показатели госорганы рассматривают в качестве доказательства возвращения «цивилизованного лица Ирака после многих лет испытаний».