Назван самый дорогой тур на 23 февраля

Туристический сервис Travelata подвел необычный итог бронирований на 23 февраля. Аналитики нашли как самую дорогую поездку, так и самую доступную — разрыв получился космический.

© runews24.ru

«Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля», — поделились статистикой в компании.

Для сравнения: в прошлом году пальму первенства держали Мальдивы — 11 дней для троих в пятерке стоили 1,47 миллиона. То есть Дубай обошел даже райские острова по стоимости, пишет ria.ru.

А вот если хочется отдохнуть, но бюджет поджимает, можно последовать примеру другого путешественника.