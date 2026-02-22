Туристам на Ямайке вернут деньги за дождливые дни

Управление по туризму Ямайки запустило программу так называемой дождевой страховки. Она распространяется на турпакеты, забронированные до конца ноября, включая сезон ураганов. Если во время поездки фиксируется определенный уровень осадков, путешественникам возвращают деньги, пишет BBC News.

© tourdom.ru

В программе участвуют страховая компания Paisley и авиаперевозчик JetBlue. Клиенты, которые бронируют eligible пакет «flight + hotel» через сервис «JetBlue Vacations», получают компенсации автоматически.

По задумке организаторов, это должно снизить опасения путешественников перед поездками в сезон дождей. Даже если погода подведет, гости смогут переключиться на другие виды отдыха – например, посетить Bob Marley Museum в Кингстоне или отправиться на дегустацию рома в долине Нассау.

«Это партнерство помогает нашим клиентам бронировать рейсы на Ямайку в течение всего года, что, в свою очередь, способствует более сбалансированному потоку посетителей в течение всего сезона. Снижая предполагаемые риски, связанные с путешествиями в менее загруженные периоды, мы вносим свой вклад в создание лучшего опыта как для клиентов, так для местных сообществ», – заявил Джимми Перри, президент Paisley.

Подобные страховки уже используются и в некоторых других странах. Например, во Франции и Италии некоторые курорты предлагают компенсации за дождливые дни. В Японии и Южной Корее страховые компании тестируют полисы, предусматривающие выплаты при тайфунах. В странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, отдельные туроператоры также внедряют погодные гарантии в сезон муссонов. Однако на государственном уровне такие программы пока остаются редкостью – Ямайка стала одной из первых стран, где инициатива реализуется при поддержке национального туристического ведомства.