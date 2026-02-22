Вырос турпоток из России в Монголию

Турпоток из России в Монголию, по утверждению местных властей, в 2025 году вырос на 25% по сравнению с 2024-м. Они это объясняют мерами по стимулированию отрасли.

По словам премьер-министра страны Гомбожавына Занданшатара, россиян привлекают и уникальная природа Монголии, и ее культура. Плюс сработали меры по развитию инфраструктуры, упрощению виз и улучшению транспортной доступности. Количество российских туристов он не назвал, но отметил, что общий турпоток из-за рубежа превысило 847 тыс. человек.

Сейчас обсуждается запуск рейса Москва – Улан-Батор с остановкой в Красноярске. Полеты планируют доверить авиакомпании Aero Mongolia. Правда, чтобы сделать коммерческую посадку в Красноярске, потребуется поддержка российских властей – нужно решить таможенные и юридические вопросы. Когда именно стартуют рейсы, пока не сообщается.

Как писал ранее «ТурДом», Aero Mongolia уже летает как внутри страны, так и за рубеж – в том числе в Хух-Хото (Китай), Новосибирск и Иркутск. В парке перевозчика – самолеты Embraer и Airbus.

Идею регулярного авиасообщения между столицами еще в ноябре обсуждали Владимир Путин и Гомбожавын Занданшатар. Ожидается, что прямые рейсы помогут не только туристам, но и увеличат транзитный поток через Улан-Батор в страны Юго-Восточной Азии.