Названа цена самого дорогого тура в январе

Самый дорогостоящий тур в январе был продан за 2,1 млн рублей, такую сумму двое туристов заплатили за путевку на Мальдивы. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours Premium, с которым ознакомился ТАСС.

"Самым дорогим проданным туром за первый месяц 2026 года стала путевка на Мальдивы за 2,1 млн руб. Сумма превышает средний чек за месяц более чем в 12 раз. В стоимость вошли перелет и пребывание в отеле на двух персон", - рассказали в компании.

На втором месте по дороговизне поездка в Саудовскую Аравию за 1,9 млн рублей, что превышает средний чек почти в 11 раз. Тройку самых дорогих чеков закрывает поездка в Таиланд на двоих, за которую россияне заплатили 1,4 млн рублей.

По данным сервиса, дороже всего путешествовать на Мальдивы - средняя поездка на острова в январе стоила 564 тыс. рублей. В топ дорогих направлений также вошли: Маврикий (448 тыс. рублей), Сейшельские острова (438 тыс. рублей) и Танзания (441 тыс. рублей).