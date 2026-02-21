В европейской столице произошло землетрясение

В столице Словакии Братиславе и окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает словацкое издание Dennik N со ссылкой на сейсмологический центр.

Эпицентр находился недалеко от города Шаморин, на глубине около 10 километров.

Толчки ощущались в течение нескольких секунд, их зафиксировали в 13:44 по местному времени.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее в Сочи произошло землетрясение магнитудой до трёх баллов.