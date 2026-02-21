Последние рейсы «России» и Nordwind увезут туристов с Кубы

Российские авиакомпании продолжают вывозить туристов с Кубы. Сегодня в 11:00 по местному времени (19:00 мск) из Ольгина вылетает самолет Nordwind (рейс N4 558). Согласно расписанию аэропорта Шереметьево, борт прибудет в Москву 22 февраля в 07:35.

© tourdom.ru

Еще один лайнер отправится сегодня с курорта Варадеро. В 19:25 оттуда вылетит Boeing 777 авиакомпании «Россия» (рейс FV 6928), который доставит пассажиров в Москву завтра в 16:00.

Ранее Nordwind уже выполняла перевозки туристов из Варадеро 12, 14 и 18 февраля, а 17-го числа россиян вывезли с острова Кайо-Коко. Авиакомпания «Россия» в период с 12 по 19 февраля организовала 6 рейсов из Гаваны и Варадеро в Москву.

При этом кубинские власти подтвердили, что российские самолеты, прибывающие за туристами, частично будут заправлены горючим. После завершения вывозных программ оба перевозчика приостановят регулярные полеты из России на остров до нормализации ситуации с топливом.

«Очень жаль, что не смогли улететь на Кубу, – написал один из туристов, тур которого туроператор аннулировал из-за прекращения авиасообщения. – Надеемся, что рейсы все-таки восстановят и мы попадем когда-нибудь туда».

«Безумно жаль, что мы лишились единственного по сути хаба в Северную Америку. С Кубы можно было улететь в Доминикану, в Мексику и Перу», – сожалеет другой.

Само кубинское небо при этом остается открытым. Как ранее напоминал и. о. генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов, российские туристы могут вернуться на родину рейсами зарубежных авиакомпаний с пересадками.

В частности, улететь в Гавану из Москвы можно на самолетах Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Как вариант, туристы могут добраться на Кубу через другие популярные хабы, например, Мадрид или Париж. Но такая возможность есть только у обладателей шенгенской визы.