Турист сравнил празднование Дня святого Валентина в США и в России

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила празднование Дня святого Валентина в этой стране и у себя на родине. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© РИА Новости

Автор публикации отметила, что в России у этого праздника «как будто два лица».

«Официально — "нам не надо". Неофициально — давайте три коробки конфет и плюшевого медведя ростом с ребенка. Люди могут спорить до хрипоты о духовности, но мимо скидки на конфеты в форме сердца проходят не все», — поиронизировала она.

В Америке же, по ее словам, все устроено иначе. Там на 14 февраля никто не устраивает «идеологических баталий», а отмечают праздник только те, кто хочет. Несмотря на это, американский маркетинг выстроен безупречно — в местных супермаркетах выделяют целые ряды под подарки на День всех влюбленных. Там продают шоколадные сердца, цветы, плюшевые игрушки, открытки, наборы «для романтического ужина», свечи и клубнику в глазури.

«Праздник — это лакмусовая бумажка: кто-то использует его как повод для нытья, кто-то — как повод для радости», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь в США фразой «это цирк». Она рассказала, что американцы привыкли отстаивать свои права в суде даже по незначительным вопросам.