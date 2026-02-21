Рейс AZUR air задержался на 16 часов

Туристы сообщают о задержках рейсов AZUR air из Шарм-эль-Шейха в Новосибирск и из Самары на Пхукет.

© РИА Новости

ZF 948 должен был приземлиться в аэропорту Толмачево еще в 07:05 (03:05 мск), но ожидается только в 23:12. Как рассказал журналисту TourDom.ru представитель авиакомпании, лайнер отправился из Шарм-Эль-Шейха в 12:17 по местному времени (13:17 мск).

«Вылет запланировали с учетом необходимого запаса времени для отдыха членов экипажа. На время ожидания пассажирам продлили проживание в гостиницах», – отметил собеседник редакции.

Что касается ZF 2923 Самара – Пхукет, то он должен был отправиться в пункт назначения утром, но полетит, судя по онлайн-табло аэропорта Курумоч, в 15:30 (14:30 мск).

«Авиакомпания вынуждена задержать рейс по причинам, от нас не зависящим. В настоящий момент в районе ряда аэропортов Центральной России могут быть введены временные ограничения на использование воздушного пространства», – прокомментировал представитель перевозчика.

Он добавил, что в целом вылеты AZUR air проходят в штатном режиме.

Ранее мы написали, что в аэропорту Сочи задерживается более 30 рейсов.