«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Москвы в Нячанг

С 6 марта «Аэрофлот» увеличивает количество регулярных рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг. Частота полетов вырастет с 9 до 12 раз в неделю, рассказали в пресс-службе нацпревозчика, напомнив, что регулярное авиасообщение между Москвой и Нячангом было открыто в марте прошлого года.

Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу. В середине марта улететь в Нячанг можно за 55–66 тыс. руб. туда и обратно – 103 тыс. руб.

Кроме «Аэрофлота» из Москвы на вьетнамский курорт можно улететь чартерами авиакомпаний «Икар», AZUR air и Nordwind. На остров Фукуок туристы добираются из столицы на самолетах AZUR air.

Также нацперевозчик выполняет рейсы в Нячанг из Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и Иркутска.

Ранее мы написали, что «Аэрофлот» снова полетит из Иркутска на Хайнань. Полеты начнутся 7 марта и будут выполняться 3 раза в неделю.