Туроператоры меняют курс и предлагают туристам альтернативы Кубе

Туроператор Pegas Touristik переориентирует туристов, ранее планировавших отдых на Кубе, на другие направления, предлагая туры в Египет и Вьетнам. Найти альтернативу с вылетом из российских регионов оказалось сложнее.

По словам генерального директора Анны Подгорной, в ближайшее время доступны рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Нячанг, Пхукет, Анталью, Стамбул и Дубай. Информация о доступных местах была разослана туристам и агентствам неделю назад, что позволило многим оперативно перебронировать свои поездки.

Тем не менее, часть путешественников, чья поездка запланирована не скоро, продолжает искать идеальную замену Кубе. Их запрос – найти курорт с уединенными пляжами, но в то же время с оживленной инфраструктурой за пределами отеля, похожий на варадеро. В зависимости от сезона, рассматриваются разнообразные маршруты: от Вьетнама, Таиланда и ОАЭ до экзотических Мальдив и Занзибара.

Один из туристов сообщил, что ему был предложен тур во Вьетнам из Москвы на те же даты, что и первоначальная поездка на Кубу. В то же время, путешественники из регионов сталкиваются с логистическими проблемами, сообщает tourdom.ru. Одну из туристок из Казани не устроил предложенный тур в Таиланд из-за ограниченного количества прямых рейсов, не совпадающих с ее отпускными датами.

Некоторые туристы рассматривают ОАЭ, особенно Фуджейру, как более спокойный вариант в апреле. Однако летние месяцы в Эмиратах вызывают опасения из-за экстремальной жары. Встречаются и те, кто склоняется к экзотическому Занзибару, ища сочетание спокойного пляжного отдыха с возможностью для развлечений.