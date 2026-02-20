Роль туризма в международном сотрудничестве обсудили на Камчатке

Туризм превращается в действенный механизм международной дипломатии, способный укреплять доверие между странами и открывать новые горизонты для сотрудничества. Эта тема стала главной на панельной сессии «Туризм как инструмент международной дипломатии», которая прошел 19 февраля в ходе VI Форума устойчивого развития в Петропавловске-Камчатском.

© РИА Новости

Модератором сессии выступила директор департамента международного сотрудничества TV BRICS Александра Бурман. Она подчеркнула особую роль средств массовой информации в популяризации регионов.

«Сегодня туризм – это не только динамично развивающаяся отрасль экономики, но и эффективный инструмент международной дипломатии. Через путешествия, культурные маршруты и личные контакты формируется доверие между странами, открываются новые возможности для развития международного сотрудничества и создается пространство для содержательного диалога между народами. В этом процессе ключевую роль играют медиа. Именно они формируют образ территории, создают ее эмоциональную привлекательность и помогают зарубежной аудитории увидеть потенциал региона – природный, культурный, инвестиционный», – отметила Бурман.

Эксперты обсудили, как туризм способствует развитию культурного и гуманитарного сотрудничества, а также помогает выстраивать диалог между государствами. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов рассказал об уникальных преимуществах региона.

«Мы за последние 5 лет для себя поняли, что Камчатка – это регион, где добывается порядка 40 процентов всей рыбопродукции Тихого океана на территории нашей страны. Мы для себя видим это как инструмент мягкой гастродипломатии, которая позволит нам выстраивать отношения со странами и регионами Тихоокеанского бассейна. <...> Следующее перспективное направление – этнотуризм <...> действительно интерес очень большой, также мы видим подобный интерес у гостей из Китая», – рассказал Русанов на сессии.

Он также отметил, что Камчатка занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству особо охраняемых природных территорий.

На полях форума, генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав напомнил, что тема форума перекликается с повесткой «Группы двадцати». По его словам, туризм прочно связан с целями устойчивого развития и является пространством для обмена идеями, влияющим на будущие решения.

«Мы наблюдаем рост туристических потоков между Индией и Россией. Благодаря либерализации визового режима мы можем исследовать многие другие области», – констатировал дипломат.

Говоря о перспективах взаимодействия, Гаурав сослался на премьер-министра Индии Нарендру Моди:

«Во время председательства Индии в G20 наш премьер-министр подчеркнул принцип "Васудхайва Кутумбакам" – одна Земля, одна семья, одно будущее. Он упомянул, что это может стать лозунгом для глобального туризма. Туризм нужен не только для возрождения экономики, но и для продвижения нашей национальной идентичности».

Руководитель Управления по туризму Ганы Маами Эфуа Хвачжето заявила, что визит на Камчатку – осознанный шаг в развитии общественной дипломатии.

«Наконец-то мы выходим на уровень общекультурной дипломатии. Она является той самой мягкой силой, с помощью которой мы можем развивать регион», – отметила Хвачжето на сессии.

По ее словам, У Ганы и Камчатки много общего: обе территории обладают богатыми природными и морскими ресурсами. На сессии было озвучено, что за последние два года турпоток из африканских государств в Россию увеличился на 60 процентов.

VI Форум устойчивого развития проходит в Петропавловске-Камчатском с 17 по 21 февраля. Деловая программа включает более 40 мероприятий по трем направлениям: экономика и инвестиции, архитектура и комплексное развитие территорий, туризм и гостеприимство. Медиасеть TV BRICS выступает международным информационным партнером форума.