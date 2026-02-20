Упрощение записи на французскую визу вышло боком туристам

Как и ожидалось, упрощение записи на французскую визу в VFS Global вышло боком туристам. Некоторые посредники существенно повышают цены на свои слоты, которые ранее им удалось забронировать при помощи ботов.

© РИА Новости

В предыдущие месяцы их все-таки ограничивала необходимость онлайн-уплаты сервисного сбора для оформления слота под себя. Как ни крути, а это 3,3 тыс. за каждый. А когда слотов десятки и сотни, то нужны уже солидные оборотные средства. Сейчас же таких препонов нет, все упирается только в возможности программного обеспечения. И во многих городах места на апрель на этой неделе улетали за считаные минуты, Москва – за полчаса, Петербург держался около полусуток. Для сравнения: раньше в столице можно было записаться и на следующий день после начала раздачи, а в городе на Неве счет мог идти и на недели.

Кстати, на официальном сайте VFS Global появилось объявление по поводу изменений, что делают крайне редко. Оператор обещает, что отмена оплаты все-таки временное явление. В какой срок все откатится обратно, не уточняется.

Даже если привычный порядок записи вернут к новой раздаче, весь апрель подчистую уже раздали. А дальше уже будет только запись на май в следующем месяце. Учитывая сроки рассмотрения документов, те, кто не решится переплачивать через посредников, уже могут и не успеть к лету.

