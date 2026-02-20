Туристам предлагают выгодно слетать на Пхукет на 23 февраля и 8 марта

В системах онлайн-бронирования замечены очередные бюджетные варианты перелетов по популярным туристическим маршрутам.

Туристам из Новосибирска, готовым провести на отдыхе месяц и желающим встретить на теплом курорте сразу два праздника – День защитника Отечества и 8 марта, стоит присмотреться к рейсу AZUR air на Пхукет. Отправление туда – в ночь на 23 февраля, прибытие в Таиланд – в 9 утра. Обратно – 22 марта. Цена, включая перевозку 10 кг багажа, – 30,3 тыс руб. (Здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:30 20 февраля. – Ред.)

Другой перевозчик, Southwind, готов отвезти из Москвы в Стамбул 16 марта, обратно – через 10 дней, 26-го, за 12,9 тыс. руб., доплата за 20 кг багажа – 6 тыс.

Этот тариф выгоднее, чем даже у лоукостера «Победа» на те же даты, – от 18 тыс. руб. только с ручной кладью.

Ранее мы писали о бюджетных вариантах стыковочных рейсов из Москвы и Питера на Мальдивы, предлагаемых иностранными авиакомпаниями на распродажах.