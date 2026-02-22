Эксперт дал совет туристам, находящимся в Турции во время Рамадана

В Турции во время Рамадана нет никаких особых запретов для иностранных туристов, но гостей просят проявлять уважение к местным традициям, например, не пить и не есть рядом с мечетями.

«В популярных среди туристов районах можно пить воду днем. Главное – не делать это демонстративно. Советуют проявлять уважение и воздержаться от употребления пищи и напитков рядом с мечетями или в полностью „консервативных районах". <…> В целом какая-либо опасность отсутствует, но стоит проявлять уважение – тогда никаких проблем вы не испытаете», – рассказал РИА «Новости» турецкий политик, эксперт по безопасности Мустафа Бегюрджю.

В Стамбуле к наиболее консервативным мусульманских районам относятся Фатих и Эюпсултан. Там туристам советуют проявлять особое уважение к религиозным чувствам местных жителей. Для еды рекомендуют выбирать закрытые пространства – рестораны, кафе, торговые центры или отели.

В 2026 году священный месяц Рамадан начался с заходом солнца 18 февраля и продлится до рассвета 19 марта.

В других странах правила во время этого праздника отличаются, но в целом не затрагивают туристов. В ОАЭ гости могут есть и пить днем в ресторанах, но в общественных местах все равно лучше вести себя сдержанно. В Саудовской Аравии нормы строже, и демонстративное употребление еды или напитков днем может вызвать замечание. В Индонезии на Бали ограничений практически нет. В Марокко формальных ограничений не вводят, но есть и пить днем на улице не принято.

Вместе с тем генконсульство РФ в Хургаде, как писал ранее «ТурДом», рекомендовало российским туристам воздерживаться от еды, напитков и курения в общественных местах за пределами гостиниц. Также посоветовали отказаться от вызывающей одежды, громкой музыки и чрезмерно шумного поведения, особенно рядом с мечетями и в жилых районах.