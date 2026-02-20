Номера в самых шикарных отелях Турции на лето раскупают лучше, чем год назад

Один из люксовых отелей Турции, Cullinan Belek, направил турагентам рассылку о досрочном завершении акции бесплатного апгрейда номеров по акции раннего бронирования. Представитель гостиницы в РФ и странах СНГ Анна Мария Суарес пояснила «ТурДому», что это связано с высокой загрузкой.

Тот факт, что результаты завершившегося в январе очередного этапа предварительных продаж опережают ожидания и в других премиум-отелях Турции, нам подтвердил проживающий в этой стране основатель TBS Group Рашад Мамедов: «Спрос активный, как никогда прежде».

Независимый турецкий эксперт Адем Чичек согласен с оценкой коллеги, но с оговорками. Ранние бронирования опережают февральские показатели прошлого года прежде всего в наиболее востребованных комплексах сегмента luxury. В качестве примера он назвал отели Regnum, Maxx Royal (Кемер), Ethno, сети Gloria и NG. Кроме того, предварительные продажи разнятся по российским регионам: «В городах с высоким числом обеспеченных туристов турагенты отмечают более высокий спрос на премиальные гостиницы Турции, а в регионах победнее он на уровне февраля-2025», – поделился специалист информацией по итогам своих недавних встреч с представителями туристической розницы.

Повышенный интерес к заблаговременным покупкам туров на лето эксперты во многом связывают со стабильным курсом рубля. Доллар США уже 3 месяца держится ниже отметки 80 руб., евро, в которых фиксируются цены турецких отельеров в контрактах с туроператорами, не превышает 95 руб. Дальнейшая динамика ранних бронирований (как правило, они завершаются 31 марта, а в некоторых гостиницах 30 апреля) будет сильно зависеть от валютных курсов. Если рубль начнет падать, спрос может пойти на снижение, тогда гостиницам придется стимулировать его выпуском спецпредложений.