Туристам предложили очень бюджетно слетать на Мальдивы

Заманчивое предложение очень бюджетно слетать на Мальдивы на распродаже сделала азербайджанская авиакомпания AZAL. Тем, кто не прочь лететь с пересадкой ради хорошей экономии, стоит рассмотреть варианты со стыковкой в Баку.

Так, улететь из московского Внуково 4 марта и вернуться туда же 20-го можно за 33,1 тыс. Пересадка на пути на отдых составит 9 часов, а обратно – меньше трех. Для тех, кто боится не успеть за это время, есть альтернатива длиной в 14. С багажом будет не особо дороже – 36 тыс. Это втрое дешевле прямых рейсов «Аэрофлота» в те же даты – 99 тыс. с багажом. И почти в 2 раза выгоднее других стыковок – например, Etihad Airways готова взять на борт за 55,9 тыс.

У петербуржцев тоже есть варианты на AZAL в марте, но в основном на короткий период. Если отдых в 5 дней устроит, то можно рассмотреть round trip от 52 тыс. Другие авиакомпании просят как минимум от 92 тыс.

Также билеты на Мальдивы можно поискать на распродаже Air Arabia, которая сегодня пообещала скидки до 40%. Лететь предлагают с 25 марта по 15 июня. Цены на перелеты через Шарджу туда-обратно доступны от 53 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что на Мальдивах начинается Рамадан, а это значит, что туристам, выбирающим отдых на локальных островах, нужно учитывать некоторые нюансы.