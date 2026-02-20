«Аэрофлот» снова полетит из Иркутска на Хайнань

«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы между Иркутском и курортом Санья на острове Хайнань. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

© tourdom.ru

Полеты начнутся 7 марта и будут выполняться 3 раза в неделю. Рейсы из Иркутска запланированы на понедельник, четверг и субботу, обратные – на вторник, пятницу и воскресенье.

На маршрут поставили самолеты Airbus A320 с двухклассной компоновкой салона: эконом и бизнес. Продажа билетов уже открыта, минимальная стоимость перелета туда и обратно в марте составляет около 60 тыс. руб.

Помимо Иркутска, «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы на Хайнань из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Хабаровска.

По официальной статистике, российские граждане совершили более 505 300 визитов на остров Хайнань в прошлом году. Это стало новым историческим рекордом и на 120% превысило показатель 2024-го. При этом доля россиян в общем турпотоке острова составила примерно 33,7 %.