Италия рискует потерять до 40% своих пляжей

К 2050 году могут перестать существовать 20% итальянских пляжей, к концу века рискует исчезнуть 40% морских пляжей страны. Об этом сообщил Европульс со ссылкой на ученых Итальянского географического общества (SGI).

Специалисты представили доклад «Затопленные ландшафты». В нем говорится, что из-за глобального потепления растет уровень моря. Оно затапливает пляжи и низменные прибрежные районы, а экстремальные штормы, число которых растет из-за климатического кризиса, приводят к эрозии прибрежных территорий: песок смывается в море.

Кроме того, причиной исчезновения пляжей может стать массовый туризм, из-за которого частично уничтожается прибрежная растительность, которая служит естественным барьером против ветра и волн. Прибрежным землям вредит строительство новых отелей и дорог, добавили специалисты.

По этим причинам могут пострадать и популярные среди туристов пляжи Адриатического моря — не только в Италии, но и в Хорватии, Черногории и Словении.

