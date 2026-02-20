Россиянам назвали самый дорогой зарубежный тур в феврале и марте

Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты за 1,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Onlinetours Premium.

Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Таиланд являются лидерами среди популярных направлений для премиум-туризма в предстоящие праздничные дни в феврале и марте.

Статистика показывает, что средняя стоимость тура на двоих, охватывающего длинные февральские выходные, составила 395 тысяч рублей, а в марте — 376 тысяч рублей. Стоит отметить, что для поездок на Мальдивы этот показатель среди россиян значительно выше и достигает почти 685 тысяч рублей.