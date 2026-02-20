Три медведя вышли к лыжникам на курорте в Калифорнии

Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте Northstar в Калифорнии, когда лыжники и сноубордисты катались на склоне. Об этом передает телеканал ABC, а в социальных сетях очевидцы делятся кадрами медвежьего «нашествия».

© ТК «Звезда»

На кадрах видно, как косолапые пробегают по трассе, обходя лыжников. Предположительно, это была медведица со своим потомством.

О сбоях в работе курортного комплекса из-за прихода бурых гостей не сообщается. Также нет информации о пострадавших.

Судя по всему, хищники были нацелены пройти через территорию в лес, а не взаимодействовать с людьми. Как говорят эксперты, калифорнийские медведи зимой впадают в более легкую форму спячки, из-за этого они могут просыпаться и передвигаться во время потепления.

Ранее сообщалось, что медведь прожил 37 дней в подвале у калифорнийца и встретил с ним Рождество. После этого животное «выселили» с помощью винтовки для пейнтбола.