Туристов без 20 тысяч бат на счету перестанут пускать в Таиланд

Российских туристов без достаточной суммы денег на счету — 20 тысяч таиландских бат (49,2 тысячи рублей) на человека — перестанут пускать в Таиланд. Об этом рассказал РФ в курортной стране Евгений Томихин.

По его словам, такое правило действовало и прежде, однако его соблюдение не контролировалось так строго. Кроме того, теперь иностранцам запрещено более двух раз за год въезжать в Таиланд по безвизовому режиму. Срок пребывания там за один приезд должен составлять не более 30 дней.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Уточняется, что срок пребывания в курортной стране будет сокращен с 60 до 30 дней.