Генконсул перечислил приложения, которые понадобятся туристам в Китае

Генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов подсказал, какие мобильные приложения стоит установить на телефон перед поездкой в Китай.

«В Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач – заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы», – рассказал он РИА Новости.

Дипломат отметил и приложение для туристов Nihao China. Оно позволяет привязать банковские карты системы UnionPay к сервису по оплате поездок в китайском общественном транспорте.

