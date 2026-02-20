От шока до восторга: что едят в Китае и во сколько это обойдется туристу

Китай – страна гастрономических контрастов, где еда продается буквально на каждом шагу. Для русского туриста местная кухня может стать настоящим испытанием из‑за непривычных запахов, вкусов и форматов подачи. Но при желании здесь можно найти и привычную еду, а цены на продукты и уличную еду приятно удивляют. Своим опытом поделился автор блога «По ту сторону Азии» Максим.

© РИА "ФедералПресс"

Местный стритфуд

Шашлычки, лапша, пельмени, жареное мясо, морепродукты и множество закусок с неочевидными ингредиентами – китайский стритфуд поражает разнообразием. Продают это буквально на каждом углу, вот только внешний вид и запах некоторых блюд могут вызвать вопросы у неподготовленного туриста.

Отдельного внимания заслуживает дуриан – фрукт, который китайцы обожают, а приезжие чаще всего обходят стороной. Те, кто решается на дегустацию, отмечают: даже небольшое количество оставляет резкий, въедливый вкус, который сложно перебить. Но главная проблема даже не во вкусе, а в запахе. Многие описывают его как «тухлый» и «навязчивый». И самое неприятное – скрыться от него невозможно: дуриан продают почти везде, и его аромат сопровождает прогулки по многим китайским городам.

Мясо на любой вкус

Местные жители очень любят мясо, и это сразу заметно. В уличных заведениях, кафе и ресторанах представлено огромное количество мясных блюд: жареных, тушеных, на шпажках, с самыми разными соусами и специями.

Вкус мяса получается довольно специфическим – прежде всего из-за обилия приправ, которые здесь используют повсеместно. Тем, кто любит яркие, насыщенные вкусы, такая еда скорее всего понравится. Остальным всегда можно найти что-то более нейтральное – выбор в Китае действительно большой.

Культовый Hotpot

Говоря о китайской кухне, нельзя обойти стороной hotpot – блюдо, которое туристы либо обожают, либо не понимают. Суть проста: посетителям приносят кастрюлю с кипящим бульоном (например, томатным или острым), а дальше каждый сам выбирает, что в нём варить. Мясо, грибы, морепродукты, лапша, овощи – ассортимент добавок огромен. Ингредиенты погружают в бульон и готовят прямо за столом.

Впечатления от hotpot могут быть разными. Попробовать этот формат стоит хотя бы раз чтобы составить собственное мнение.

Доступные фрукты

Если в китайской кухне что-то действительно покоряет с первого раза, так это фрукты. Особенно летом в южных городах вроде Шанхая или Гуанчжоу – там их настоящий рай. Арбузы, манго, дыни, личи, драгон-фрут и другие экзотические плоды продаются на каждом углу. Причем часто уже охлаждённые, почищенные и нарезанные – можно есть сразу.

«Лично мы с сестрой почти каждый день брали арбуз на улицах Шанхая – и он был безумно вкусный. Целая коробка с нарезанным арбузом стоила всего 10 юаней (примерно 120 рублей), что по нашим меркам просто смешная цена», – поделился Максим.

Привычная еда

В Китае без проблем можно найти привычную еду: от фастфуда до ресторанов европейской кухни. Иногда после нескольких дней дегустации местных блюд приятно перекусить в привычных McDonald’s или Subway. Комбо в McDonald’s обойдется примерно в 25 юаней (около 300 рублей), большой сэндвич в Subway – около 35 юаней (примерно 400 рублей).

Цены на еду и напитки

Если питаться местной кухней, бюджет на еду в Китае получается очень скромным. Уличное мясо стоит от 10 юаней, порция пельмешек – около 15, а фрукты и вовсе копейки (вспомнить хотя бы арбуз за 10 юаней).

Напитки тоже радуют ценами: самая дешевая вода 0,5 л обойдется в 0,8 юаня (около 10 рублей), в среднем – около 2 юаней. Газировка вроде Cola, Fanta или Sprite – 3–4 юаня за пол-литра (40–50 рублей).

Привычные продукты из магазина найти можно, но цена зависит от их популярности в Китае. Например, хорошую выпечку в супермаркетах встретишь нечасто. В Шанхае есть отличные пекарни, но цены там уже кусаются, поэтому для регулярных походов они вряд ли подойдут.