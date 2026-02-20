Грядет праздник: Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Затем нас ждет четырехдневная рабочая неделя - с 24 по 27 число.

Как напоминает ТАСС, короткая рабочая неделя образовалась за счет учета праздничного дня - 23 февраля, выпадающего на понедельник.

Кстати, следующие продолжительные выходные ожидаются уже в марте. Они будут связаны с празднованием Международного женского дня. Отдыхать мы будем с 7 по 9 марта включительно.

При этом нынешний 2026 год в России пройдет без шестидневных рабочих недель, а вот в 2027-м ситуация поменяется. Как указали в Госдуме, нынешний год благоприятный для работников благодаря оптимальному распределению рабочих и выходных дней.

Так, всего запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, не считая положенных отпусков.