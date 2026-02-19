Первые туристы получили японские визы через визовый центр

Первые российские туристы получили визы в Японию через открытые в феврале визовые центры VFS Global в Москве и Петербурге. Многих интересовало, какими будут сроки оформления после перехода на новый формат. Как делятся опытом подписчики Telegram-канала «Врен о Японии для туриста», заявители, посетившие офисы в первый день работы 12 февраля, накануне получили СМС о готовности, а сегодня уже забрали свои паспорта. Эта статистика актуальна для обоих городов. У тех, кто получал документы в офисе, и тех, кто выбрал курьерскую доставку, сроки не отличаются.

© РИА Новости

Таким образом, после запуска ВЦ продолжает выдерживать обещанный срок оформления визы в 4 дня, который был привычным и при прямом обращении в дипмиссию. Еще один день уходит на пересылку документов из ВЦ в посольство или консульство, и другой день на обратную дорогу.

Есть и более быстрые случаи одобрения поездок в Японию:

«Подавались на визу 16 февраля – сегодня виза готова, и можно забирать».

Случаев, кто посетил офис только в понедельник и уже оповещен о готовности, как минимум несколько.

Напомним, некоторые туристы в день открытия ВЦ утверждали, что были напуганы сообщениями о рассмотрении до 30 дней. Впрочем, VFS Global днем позже успокоил любителей путешествий в Японию – срок оформления виз остался неизменным.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам в Японии запретят пользоваться пауэрбанками в самолетах. С апреля в стране вводят новые ограничения. Как для внутренних рейсов, так и международных – на прилет и на вылет.