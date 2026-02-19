Появились первые отзывы об отеле Wildberries в Шарм-эль-Шейхе

Появились первые видеоотзывы об отеле WB Travel Dreams Vacation 4*. Он открылся в начале неделе в Шарм-эль-Шейхе после реновации в рамках «фирменной отельной концепции». Эту концепцию компания Wildberries запустила совместно со своим стратегическим партнером туроператором Fun&Sun.

Судя по видео, выложенному туристом и по совместительству блогером, ему в отеле не очень понравилось. К природе и внешнему виду отеля претензий нет, все недостатки внутри. Во-первых, ободранная дверь, во-вторых, плесень на стенах, в-третьих, кладовая для матрасов, похожая на помойку. К тому же при заселении попросили доплатить 4 доллара за завтрак, после чего, как признался турист-блогер, его репортаж не мог не быть объективным.

Однако при этом подавляющее большинство отзывов в профильном чате, посвященном отдыху в отеле, ни на что подобное не намекают. Скорее наоборот: туристы, остановившиеся в WB Travel Dreams Vacation, вполне довольны – радуются роскошному рифу, близости к морю (5–7 минут пешком), веселым аниматорам, вечерним программам.

«На пляже только для нашего отеля отдельный бар, блинчики жарили сегодня с разными начинками», – делится впечатлениями туристка.

С качеством реновации тоже проблем нет:

«Номер хороший, свежий, все работает. Отличный фен. Разве что розеток нет возле кровати».

Причина диаметрально противоположных отзывов объясняется просто. Турист-блогер покупал тур не у туроператора Fun&Sun, который имеет сейчас эксклюзивные права, а, скорее всего, раньше, поэтому и попал в старое здание, которое реновацию еще не прошло (и, к слову, туроператор к номерам в нем отношения не имеет).

«Мы продаем туры в 6 обновленных корпусов, там проведена реновация, номера полностью обновлены, нареканий от туристов нет, даже наоборот», – рассказали редакции в Fun&Sun.

Сейчас, кстати, приобрести тур с проживанием в WB Travel Dreams Vacation можно только у Fun&Sun. Цена недельного тура с вылетом из Москвы начинается от 150 тыс. руб. на двоих в марте.

Добавим, что отель, ставший правопреемником Dreams Vacation Resort 4*, открылся, как и планировалось, 15 февраля. Первыми гостями стали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Челябинска.

