Вместо отдыха на Кубе туроператор предложил туристам альтернативы

В туроператоре Pegas Touristik рассказали редакции TourDom.ru, какие варианты предлагают туристам в качестве альтернативы отдыха на Кубе в ближайшие даты.

«Есть места на рейсах из Москвы в Шарм-эль-Шейх на 24, 26, 28 февраля, в Хургаду – на 25, 26, 27 февраля, в Нячанг – на 4, 5 марта, на Пхукет – на 3 и 6 марта, в Анталью – на 22, 25, 28 февраля, в Стамбул – на 26, 27, 28 февраля, в Дубай – на регулярных рейсах», – говорит гендиректор Анна Подгорная.

Она пояснила, что по вылетам на февраль туроператор проинформировал туристов и агентства неделю назад, поэтому многие уже подобрали себе новые туры и перебронировали заявки.

Впрочем, некоторые туристы, у которых вылет должен быть еще не скоро, пока выбирают альтернативу.

«Где найти курорт, чтобы на пляже не было толпы, но при этом за территорией отеля ждала насыщенная жизнь с барами и кафе, как в Варадеро?» – такой запрос сегодня не редкость.

В зависимости от сезона обсуждают разные маршруты: от Вьетнама, Таиланда и ОАЭ до Мальдив и экзотического Занзибара.

Один из туристов рассказал, что Pegas предложил ему тур во Вьетнам с вылетом из Москвы на те же даты, в которые он собирался лететь на Кубу. Между тем жители регионов сталкиваются со сложностями с подбором.

«Я бы и рада перебронировать на тур в Таиланд с прямым перелетом из Казани, но рейсов из нашего города немного, и они не совпадают с отпуском», – написала в редакцию TourDom.ru туристка.

Некоторые присматриваются к ОАЭ.

«Рассчитали стоимость туров в Фуджейру. В апреле там еще не так жарко».

Но на лето многие не решаются бронировать Эмираты:

«Жара под 50, вода не спасает, жизнь начинается только после 18».

Есть даже те, кто склоняется к экзотическому Занзибару.

«Нам нужен спокойный пляжный отдых, но с дискотеками и тусовками», – перечисляют плюсы острова.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры продолжают аннулировать туры на Кубу.