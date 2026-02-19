Аренда квартир в Турции может подорожать на 30–60%

Центробанк Турции прогнозирует рост цен на аренду квартир в 2026 году на 30–60% по сравнению с 2025 годом, следует из данных регулятора, на которые ссылается канал RussianTurkiye.

В январе снять жилье площадью 100 м² можно было в среднем за 22 тыс. лир (примерно 690–700 долларов – это данные в целом по Турции). В Стамбуле – цена составила 37 тыс. (около 1150–1200 долларов), в Анкаре – около 21 тыс. (650–670 долларов), в Измире – 25 тыс. (780–820 долларов).

По данным ЦБ, самый резкий рост стоимости аренды пришелся на 2022 год, а с конца 2023-го темпы начали замедляться. По оценкам риелторов и профильных ассоциаций, в 2025 году цены выросли в среднем на 45–60%, а в отдельных районах Стамбула, Анкары и Измира – на 70%.

Как писал ранее «ТурДом», одной из причин власти называли приток иностранных арендаторов, включая туристов, которые снимают жилье на долгий срок. В интервью профильным СМИ члены Ассоциации турецких отельеров (TUROB) говорили, что сдавать квартиры иностранцам более выгодно, чем местным жителям. В результате часть квартир уходит с рынка, а цены растут.