Оспа обезьян и отдых в Таиланде: что будет с ценами на туры и страховку для туристов

С начала февраля 2026 года в России официально подтверждено пять случаев заражения оспой обезьян, два из которых выявлены у петербуржцев, вернувшихся из Таиланда. Несмотря на низкий риск масштабной вспышки внутри страны, ситуация вызвала резонанс на туристическом рынке. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, стоит ли ждать снижения цен на путевки в Таиланд, изменятся ли правила медицинского страхования и какая ответственность грозит туристам за сокрытие симптомов опасной инфекции при пересечении границы.

«Туроператоры действуют аккуратно

«Рынок туров реагирует на новости о завозных инфекциях довольно спокойно: в первые дни появляется настороженность, люди чаще звонят и уточняют условия, но цены обычно не падают. Массовые скидки случаются только тогда, когда вводятся официальные ограничения — закрытие границ, отмены рейсов, обязательные карантины. Или в тех случаях, когда в медиа формируется устойчивый образ «опасного направления на недели вперед. Если это единичные случаи без запретов, то туристы просто берут паузу и затем возвращаются к поездкам.

Туроператоры в таких ситуациях действуют аккуратно. Они могут сократить количество мест на рейсах, перераспределить рекламу на другие страны или дать точечные акции на ближайшие даты.

Но резко снижать цены им невыгодно: контракты с авиакомпаниями и отелями уже подписаны, себестоимость фиксирована.

Страховщики тоже не спешат включать новую болезнь в расширенное покрытие. Базовый полис выезда и так покрывает экстренную медицинскую помощь при внезапном заболевании.

Но если вокруг инфекции появляется официальная тревожная повестка или вводятся ограничения, компании обычно действуют осторожно: они не расширяют защиту, а, наоборот, пересматривают условия, говорит Роман Сабиржанов. Могут появиться исключения по конкретной инфекции, увеличиться франшиза или ужесточиться правила выплат. Иными словами: при росте рисков страховщик в первую очередь защищает свою экономику.

«Ответственность туриста возникает не за сам факт болезни, а за нарушение официальных санитарных требований. Если человек скрывает симптомы при обязательном контроле, нарушает предписание о самоизоляции или сознательно контактирует с людьми, зная о диагнозе, возможен штраф по ст. 6.3 КоАП РФ. Если из-за этих действий пострадали люди, может применяться ст. 236 УК РФ. Во время COVID-19 по этой статье возбуждались реальные уголовные дела за нарушение карантина. Речь идет не о «наказании за кашель, а о нарушении официальных предписаний, — поясняет Роман Сабиржанов.

Самый показательный пример — COVID-19. В 2020 году мировой турпоток сократился более чем на 70%, а доходы отрасли упали на сотни миллиардов долларов.

«Причина была не только в страхе, но, прежде всего, в закрытии границ и официальных ограничениях. Эпидемия MERS в Южной Корее в 2015 году также вызвала ощутимое снижение въездного туризма — страна потеряла миллионы туристов в течение нескольких месяцев. Вывод из этих примеров один: туризм серьезно проседает не из-за единичных случаев болезни, а когда появляется массовая вспышка и вводятся официальные ограничения, — уточнил в интервью MIR24.TV Роман Сабиржанов.

Будет ли спрос?

Повлияет ли выявление оспы обезьян у туристов на цены туров в Таиланд? Организатор авторских туров Алена Никольская соглашается с экспертами: на сегодняшний день оснований для изменения цен нет.

Таиланд находится в высоком сезоне, и турпоток из России остается стабильно высоким. Пока тема не получает широкого резонанса в СМИ и не спровоцирует панику среди туристов, спрос сохраняется на прежнем уровне.

Ситуация может измениться только в случае массированной информационной кампании, которая сформирует у туристов страх перед поездками. Пока ничего подобного не происходит. Все, кто планировал отдых в Таиланде, продолжают ехать.

«Снижения цен в ближайшее время не предвидится. Сейчас в разгаре высокий сезон, к тому же 17 февраля наступил китайский Новый год. Это период активного туризма в Юго-Восточной Азии, особенно со стороны китайских путешественников. В это время цены традиционно растут, а не падают. Если не случится информационной истерии, рынок продолжит работу в обычном режиме. Начиная с мая сезонность пойдет на спад, цены на отели и перелеты естественным образом снизятся. Но это стандартная сезонная динамика, не связанная с эпидемиологической ситуацией.

Санкции по статье

Выявление случаев оспы обезьян у туристов, вернувшихся из Тайланда, — это не только медицинский, но и правовой вопрос. Российское законодательство предусматривает ответственность не за сам факт заболевания, а за нарушение обязательных санитарно-эпидемиологических правил.

Административная ответственность

«В подобных ситуациях применяется ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Речь может идти о сокрытии информации о симптомах при прохождении санитарного контроля, невыполнении предписаний Роспотребнадзора, нарушении режима изоляции.

Санкции по этой статье дифференцированы:

Первое — базовая часть предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 рублей;

Второе — если нарушение создало угрозу распространения заболевания, то штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей;

Третье — в квалифицированных составах (например, при действии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо при более значимых последствиях) штраф может достигать 150 000-300 000 рублей.

«Таким образом, максимальные суммы применяются не автоматически, а в зависимости от конкретных обстоятельств дела, правового режима и характера последствий.

Уголовная ответственность

Если нарушение санитарных правил повлекло массовое заболевание или создало реальную угрозу таких последствий, возможна квалификация по ст. 236 УК РФ.

«По ч. 1 этой статьи предусмотрен, в том числе, штраф до 500-700 тысяч рублей либо иные меры наказания. По ч. 2 — если нарушение повлекло тяжкие последствия (массовое заболевание, смерть человека) — возможно лишение свободы на срок до 5-7 лет в зависимости от квалификации. Принципиально важно: для уголовной ответственности необходимо установить причинно-следственную связь между действиями конкретного лица и наступившими последствиями либо доказать создание реальной угрозы их наступления, — говорит Артем Багдасарян.

Сам факт заболевания оспой обезьян не образует состава правонарушения. Ответственность может наступать только при наличии: нарушения обязательных санитарных правил; невыполнения официальных предписаний; установленной вины (умысел либо неосторожность).

Если человек не знал о заболевании и действовал добросовестно, то основания для привлечения к ответственности отсутствуют.

«Право в подобных ситуациях направлено не на наказание заболевших, а на пресечение нарушений, которые создают риск распространения инфекции. Решающее значение имеют соблюдение предписаний санитарных органов и доказанность вины, — подчеркнул в интервью Артем Багдасарян.

Ситуация развивается по сценарию «управляемый завоз

Двое петербуржцев заболели оспой обезьян после возвращения из Таиланда. Всего с начала февраля в России заразились этой болезнью пять человек. Врач-иммунолог Владимир Болибок говорит, заболевшие из Санкт-Петербурга были госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В Домодедовской больнице в Подмосковье на лечении находились три пациента с оспой обезьян, одного выписали.

«На данный момент нет данных, связывающих случаи в Москве и Санкт-Петербурге в единую цепочку. Это говорит о двух независимых заносах вируса, что характерно для текущей глобальной эпидситуации, когда вирус продолжает циркулировать в мире. Угроза возникновения широкой, неконтролируемой вспышки оспы обезьян в России оценивается как низкая. При этом риск выявления новых ограниченных завозных случаев сохраняется как высокий. Тот факт, что случаи в Санкт-Петербурге были быстро выявлены, а контактные лица изолированы, демонстрирует высокую готовность санитарно-эпидемиологической службы. Система работает в режиме «индикации и быстрого реагирования.

Для заражения необходим тесный физический контакт. Вирус не передается так же легко, как респираторные инфекции. Поэтому даже при появлении завозных случаев, они не приводят к молниеносному распространению в популяции, что дает время службам для проведения «кольцевой вакцинации и изоляции.

«Ситуация развивается по сценарию «управляемый завоз. На данный момент нет признаков того, что в России сформировалась устойчивая местная передача вируса, способная привести к масштабной вспышке. Два независимых заноса (Москва и Санкт-Петербург) — ожидаемое событие в условиях глобальной циркуляции оспы обезьян, — подчеркивает Владимир Болибок.

В ближайшие время, особенно с активизацией туристического сезона, возможны новые единичные случаи завоза оспы обезьян туристами, возвращающимися из эндемичных или неблагополучных по вспышкам регионов.

Владимир Болибок считает, что ключевым фактором контроля за «завозными случаями остается информированность групп риска и их готовность обращаться за помощью при появлении симптомов, а также способность медиков первичного звена быстро диагностировать инфекцию.