Туроператору придется заплатить туристу 200 тысяч рублей после поездки в Иран

В Москве состоялся суд по спору между туристом и туроператором «Хамаган ВИТА». Поводом для иска стала поездка в Иран, в ходе которой у путешественника при досмотре в аэропорту Тегерана сотрудники службы безопасности изъяли дрон DJI Mavic 2, а также его комплектующие. Общая стоимость техники составила 123 427 руб.

Позднее оборудование было передано в Посольство России в Иране, однако вернуть его владельцу не удалось. Причиной стал действующий в стране запрет на вывоз беспилотных летательных аппаратов.

Как установил суд, туроператор не довел до клиента сведения о данном ограничении. Соответствующая информация отсутствовала как на официальном сайте компании, так и в групповом чате, а также не была озвучена при заключении договора. Направленная претензия о компенсации ущерба осталась без удовлетворения, после чего потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты ведомства подготовили иск на основании закона «О защите прав потребителей». Дело прошло несколько судебных стадий. Первоначально требования истца были отклонены: отказ вынес Черемушкинский районный суд и Московский городской суд в апелляции. Однако впоследствии Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее принятые судебные акты и направил спор на новое рассмотрение.

По итогам повторного разбирательства Черемушкинский районный суд Москвы признал, что туроператор не исполнил обязанность по предоставлению полной и достоверной информации о правилах страны временного пребывания. Суд пришел к выводу, что именно это обстоятельство стало причиной понесенных убытков.

С компании взыскано 212 469 руб., включая стоимость изъятого оборудования, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке.