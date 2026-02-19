Купив за 700 тысяч тур на Мальдивы, туристы остались без перелета и отеля

Туристы еще в прошлом году купили тур на Мальдивы за 700 тыс. руб., а когда пришло время лететь, оказалось, что нет ни авиабилетов, ни забронированного отеля на одном из райских островов.

«Никогда не думала, что с таким столкнусь, – рассказывает TourDom.ru Анастасия. – Мы приобретали тур у некоей Алины Пилипенко, знакомые через нее летали на отдых, все было нормально. А у нас – катастрофа. Перед вылетом турагент сказала, что купила авиабилеты из Москвы до Мале на другие даты, мол, перепутала, аннулировала их, а новые не приобрела. Нам пришлось самим брать новые».

Но если с перелетом вопрос пусть и с финансовыми потерями решился, то с проживанием нет – в аэропорту Мале выяснилось, что вилла на острове не забронирована. На островах со свободными местами очень туго, и туристам пришлось останавливаться в одной из столичных гостиниц. «Были варианты, но далеко, нужно полчаса добираться на скоростном катере, а мне из-за беременности это противопоказано», – поделилась Анастасия.

Супруги думали возвращаться в Россию, но в итоге решили продолжить путешествие на Шри-Ланке. Вопрос с турагентом урегулировать пока не удалось, Алина Пилипенко ограничивается отписками, обещая вернуть всю сумму: «Говорит, что ищет деньги, ждет возврат и, мол, неистово о нас переживает».

Между тем, если бы туристы перед покупкой тура глубже изучили вопрос, вряд ли бы стали связываться с Пилипенко – она уже попадала в скандальные истории. Об одном из дел TourDom.ru рассказала юрист Дарья Ахтырко. Ее клиентка в 2024 году за 186 тыс. руб. приобрела тур во Вьетнам. Потом лететь передумала, потребовала вернуть деньги, но турагент ответила молчанием. Позже выяснилось, что туроператор ничего на туристов не бронировал и вообще не сотрудничает с Алиной Пилипенко. В итоге в Кунцевский РОВД Москвы было подано заявление о возбуждении уголовного дела и иск в суд о взыскании неосновательного обогащения. «Закончилось тем, что Коминтерновский суд Воронежа взыскал денежные средства с Пилипенко как неосновательное обогащение. А также проценты за пользование деньгами и юридические услуги. По уголовному делу тишина», – добавила Дарья Ахтырко.

И это не единственный эпизод, в интернете можно найти негативные отзывы об ИП Алины Пилипенко (есть в реестре турагентств), – когда туристы оставались без отдыха и без денег. Как рассказала СМИ юрист Валентина Пушная, от действий Пилипенко пострадали не менее 20 туристов, год назад было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и турагент объявлена в розыск. Затрудняется все тем, что она сейчас находится в Таиланде.

Редакция связалась с Алиной Пилипенко. По ее словам, информация о возбуждении в отношении нее уголовного дела не соответствует действительности. Также турагент не отказывается вернуть деньги Анастасии и ее мужу, ситуация, мол, находится в «рабочем порядке урегулирования»: «По этому бронированию был овербукинг со стороны принимающей стороны (отеля). В связи с этим начата процедура возврата денежных средств. С момента его оформления прошло лишь несколько рабочих дней. Ожидается поступление средств в установленном порядке».

Редакция будет следить за развитием событий.

