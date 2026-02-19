Туроператоры не видят причин для массовых отмен рейсов
Несмотря на капризы погоды, туроператоры не фиксируют значительного количества отказов от туров. Как сообщают представители Российского союза туриндустрии (РСТ), случаи отмены туров носят единичный характер и обусловлены стандартными причинами.
Хотя погодные условия, в частности сильные снегопады в Москве, вносят свои коррективы в логистику и приводят к точечным задержкам и отменам рейсов, это не влечет за собой массовых аннуляций поездок.
В условиях нестабильной погоды туроператоры рекомендуют пассажирам, особенно прибывающим из регионов, заблаговременно направляться в аэропорт. Туристов призывают внимательно следить за статусом своих рейсов на онлайн-табло аэропортов, поскольку они занимают выжидательную позицию, ориентируясь на работу воздушных гаваней.
Ранее, по информации Росавиации, около сорока рейсов в Москве были задержаны, отменены или перенаправлены на запасные аэродромы из-за снегопада и сильных порывов ветра, что также вызвало необходимость корректировки расписания.
Дополним, что российские авиаперевозчики массово отменяют туры на Кубу.