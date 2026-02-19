Половина туристов не может активировать сим-карты по возвращении из-за границы

Каждый второй россиян испытывает сложности с активацией сим-карт после возвращения из-за рубежа. Новая система «охлаждения», созданная для защиты от цифровых угроз, работает нестабильно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдерские данные сотовых операторов.

Официально ограничения были введены с ноября 2025 года для борьбы с использованием сим-карт для управления дронами и пресечения работы «серых» кол-центров. Чтобы снять блокировку досрочно, абонент должен пройти верификацию: перейти по ссылке из системного сообщения и ввести капчу либо позвонить на специальный номер. На практике же «охлаждение» оказалось непредсказуемым. У одних пользователей услуги подключаются мгновенно, у других процесс занимает несколько часов, а у некоторых симки попадают в «ледниковый период». Основные сбои зафиксированы у крупнейших операторов – МТС, «Мегафон» и «Билайн».

Проблемы проявляются по-разному. Иногда SMS с инструкцией для снятия блокировки не приходит, оставляя человека без связи на целые сутки. Даже члены одной семьи, возвращающиеся одним рейсом, могут столкнуться с разной реакцией системы. В других случаях интернет пропадает спустя долгое время после пересечения границы, что создает дополнительные неудобства.

Эксперты объясняют это тем, что операторы внедряли новые требования в сжатые сроки. Сети должны в реальном времени обрабатывать огромные массивы данных, отслеживая активность миллионов сим-карт в сетях от 2G до 4G.

Официально же представители компаний отмечают, что система в целом работает нормально, а сбои единичны. В Т2 утверждают, процессы полностью отлажены и большинство абонентов восстанавливают доступ к услугам в течение часа. В «Мегафоне» и МТС сохраняют аналогичный оптимизм.

Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее признавал наличие проблем в работе механизма, но заявлял, что жалоб поступает мало. Тем временем эксперты рекомендуют путешественникам заранее сохранять контакты и офлайн-карты, чтобы не остаться без связи сразу после возвращения в страну.