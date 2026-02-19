«Уральские авиалинии» начнут летать в Харбин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о возвращении прямых рейсов из Екатеринбурга в Харбин. Полеты по этому направлению возобновятся с 29 марта, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Программа будет выполняться дважды в неделю. Рейсы из Екатеринбурга намечены на четверги и воскресенья, обратные из Харбина – на понедельники и пятницы. Средняя продолжительность полета составляет около 6 часов.

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 29 тыс. руб.

Как объяснили в авиакомпании, решение возобновить полеты принято на фоне высокого спроса, который увеличился после либерализации визового режима с Китаем. В 2025 году перевозчик уже выполнял несколько рейсов по этому направлению и теперь открывает регулярное сообщение.

Параллельно расширяется программа полетов в КНДР и по другим маршрутам. С 21 февраля частота рейсов на линии Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург будет доведена до 6 вылетов в неделю.