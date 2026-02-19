Туристы полетят на Пхукет с посадкой в Пакистане

Авиакомпания Nordwind Airlines сегодня повезет пассажиров из Москвы на Пхукет с технической посадкой для дозаправки в Пакистане. При этом выполнит два рейса по маршруту – вместо А330 на тайский остров полетят два менее вместительных Airbus A321 и Boeing 737. О ситуации редакции TourDom.ru рассказал пассажир.

По расписанию N4 3477 должен был отправиться на Пхукет в 02:30 19 февраля.

«Вчера ближе к вечеру время поменялось на 06:30. А уже когда приехали в аэропорт, нам сказали, что будет два самолета – первый в 07:20, при посадке на него приоритет отдадут пассажирам с детьми, и второй – в 09:30».

Позднее вылеты из Шереметьево обоих рейсов – N4 3477 и N4 3481 – перенесли на 11:35.

Туристам сообщили, что оба самолета совершат дополнительную посадку в Исламабаде (Пакистан) для дозаправки. Очевидно, это связано с заменой воздушных судов. Время в пути при этом увеличится – с обычных 9 до 12 часов.

По словам пассажиров, авиакомпания выдавала им ваучеры на питание. От размещения в гостинице некоторые из них отказались, поскольку надеялись улететь в ближайшее время.

Прибытия самолетов на Пхукете ожидают туристы, не улетевшие вчера в Москву. Турагенты получили уведомления, что рейс N4 3478 перенесен на 13:25 20 февраля, он планируется через Исламабад.