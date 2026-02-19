Аэропорт на «египетских Мальдивах» откроют для российских туристов к лету

Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна уже летом начнут принимать российских туристов. Таким инсайдом со СМИ поделился глава управления воздушных гаваней республики Ваиль ан-Нашар.

По его словам, международные пункты прибытия в этих городах будут задействованы для обслуживания рейсов из РФ в рамках программы по развитию туризма на северном побережье страны.

«Это означает открытие новых направлений для российских туристов в Египте», – уточнил Ваиль ан-Нашар.

Ожидается, что первым в таком формате заработает Борг-эль-Араб в Александрии, следующим на очереди будет аэропорт в Эль-Аламейне.

Отметим, что разговоры о запуске прямых рейсов из России в Эль-Аламейн, так называемые египетские Мальдивы, идут еще с 2024 года. Туроператоры даже рассматривали чартерные программы на курорт. Однако у российских властей были вопросы к безопасности аэропорта, поэтому проверка объекта затянулась еще на год.