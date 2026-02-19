Аномальный снегопад привел к отменам и задержкам рейсов в московском авиаузле

В условиях аномального снегопада с порывами сильного ветра в Москве несколько рейсов задерживаются с вылетом и прибытием. Как сообщила Росавиация, по состоянию на 8 утра 6 самолетов перенаправлены на запасные аэродромы, три рейса отменены.

Из Внуково, по данным онлайн табло, откладывается вылет несколько рейсов в авиакомпании flydubai. Максимальное отклонение от расписания, на 17 часов – у FZ 976 и FZ 968. Вместо 4 и 5 утра по графику, первый самолет повезет пассажиров в Дубай в 21:00, второй – в 22:00. Отправление еще одного борта арабского перевозчика, FZ 970, переносится на 5 часов - с 6:55 на 10:00.

В период с 6:10 до 15:40 оказались отмененными рейсы Turkish Airlines из Внуково в Стамбул – таких оказалось четыре. При этом более ранние отправлялись практически в запланированное время или с небольшой задержкой. В соответствии с расписанием ожидается и вечерний вылет TK 416.

На 5 ч сдвинулся вылет в крупнейший город Турции самолета Ajet – вместо 5:50 VF 278 покинет Москву в 10:00. Почти такой же сбой и на рейсе авиакомпании в Анкару. С прибытием во Внуково задерживается самолет «Победы» из Махачкалы – вместо 10:55 пассажиров доставят в столицу в 17:23.

В других аэропортах московского авиаузла изменения в расписании не столь существенны. В частности, на 3 ч опаздывает рейс Qanot Sharq из Ташкента в Домодедово.

Авиакомпании группы «Аэрофлот» заранее сообщили о корректировке в графике на 19 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Часть рейсов отложили на более позднее время, некоторые — отменены.