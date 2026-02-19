Курорт для избранных: стали известны детали отдыха россиян на курортах КНДР

Россияне стали первопроходцами в туристической отрасли Северной Кореи, получив эксклюзивный доступ на недавно открытый фешенебельный курорт Вонсан-Кальма. Возможность заглянуть за кулисы этого путешествия появилась благодаря петербургскому гиду, чьи видеоматериалы привлекли внимание зарубежных СМИ. Этот опыт позволяет составить полное впечатление об отдыхе в стране, которая только начинает приоткрывать свои границы для иностранцев, и на данный момент такая привилегия есть исключительно у российских путешественников. Что ждет россиян на северокорейском курорте, рассказывает «ФедералПресс».

Масштабный курорт

На восточном побережье КНДР этим летом официально начал работу масштабный курортный кластер, который местные власти называют проектом государственной важности. На протяжении четырех километров побережья, покрытого искусственно созданным белым песком, раскинулись современные отели и развлекательные комплексы. По оценкам, единовременно здесь могут разместиться до двадцати тысяч гостей.

Петербургский блогер и гид Дарья Зубкова, побывавшая на курорте, поделилась своими наблюдениями. По ее словам, архитектура и уровень отделки зданий вызывают восхищение: внутри отелей работают фонтаны, а вся береговая линия отличается продуманной планировкой. Она развеяла миф о тотальном контроле, отметив, что за время поездки у туристов не возникало ощущения слежки, так как основной конклав путешественников избегает политических тем в разговорах, пеердает Турпром.

Маршрут группы, организованный через аккредитованное агентство, пролегал через Владивосток и Пхеньян. После знакомства со столицей гости отправились к морю. Неотъемлемым условием пребывания остается присутствие местных гидов. Однако, как пояснила Дарья, это скорее походило на дружескую опеку: сопровождающие помогали ориентироваться на обширной территории, не препятствуя самостоятельным прогулкам. Она упомянула, что туристы могли даже ночью выходить на пляж без каких-либо ограничений.

«Гастрономическая программа оказалась насыщенной и разнообразной. Нас водили в разные заведения как на самой курортной зоне, так и в городе Вонсан. Подавали различные виды мяса, включая утку и кролика, а также рыбу. Принимающая сторона действительно старалась удивить нас местной кухней и создать максимально комфортные условия», – рассказала блогер.

Режим въезда и реалии туризма

В настоящее время посещение зоны Вонсан-Кальма регулируется особыми условиями. Хотя в конце августа на официальном туристическом портале КНДР появилась информация о приостановке доступа иностранцев на этот курорт, для россиян действуют отдельные межправительственные договоренности. Это делает Россию единственной страной, чьи граждане могут легально посещать северокорейские пляжи в рамках групповых туров.

Тем не менее, путешественникам стоит помнить о строгих правилах. Поездка возможна только в составе организованной группы через уполномоченные агентства. Самостоятельное передвижение по стране исключено, виза оформляется принимающей стороной. Под жестким запретом находится фотосъемка военных объектов, инфраструктуры и местных жителей без согласования с гидом. Доступ в интернет для туристов практически отсутствует, а связь с внешним миром ограничена.

Помимо пляжного отдыха, программа для гостей включает обязательное посещение столичных достопримечательностей: монументальных ансамблей площади имени Ким Ир Сена и Триумфальной арки. В маршрут также могут входить поездка в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей или экскурсия в древний город Кэсон. Однако любой маршрут строго регламентирован, и отклонение от него невозможно. Несмотря на все ограничения, для россиян этот экзотический и прежде недоступный уголок мира сейчас стал чуть ближе.