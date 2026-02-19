Туристка назвала самые опасные страны для путешственниц-одиночек

Российская тревел-блогерша назвала восемь стран, которые не подходят женщинам для одиночных путешествий. Своим мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, каждая третья соло-путешественница сталкивается с неприятными ситуациями во время поездок. Так, одним из представляющих угрозу для женщин государств является Бразилия.

«По данным бразильских правозащитных организаций, каждые два часа в стране происходит изнасилование туристки. Цифры шокируют, но это реальность», — такими словами россиянка описала отношение местных жителей к одиноким путешественницам.

Не лучшая ситуация для туристок обстоит и в ЮАР, где иностранки каждый год пропадают без вести. А в Доминиканской Республике женщины часто сталкиваются с кражами и «экспресс-похищениями» во время поездок в такси. Еще одной опасной страной является Мексика.

«Местные преступники видят в туристках легкую добычу, особенно если девушка одна, плохо говорит по-испански и не знает местных порядков. В 2025 году в Мексике пропали без вести более 50 иностранок. Некоторые из них так и не нашлись», — отметила блогерша.

В список наиболее опасных для путешственниц-одиночек направлений попал также Пакистан, жители которого могут проявить агрессию по отношению к гостье страны, гуляющей без сопровождения мужчины. В Сомали похищение иностранцев — распространенное явление, а в Марокко происходит правовая дискриминация женщин.

«Для туристок Индия представляет особый риск. Белокожие девушки привлекают повышенное внимание местных мужчин. Истории о том, как туристок фотографируют без разрешения, трогают или преследуют, встречаются повсеместно», — заключила опытная путешественница.

Ранее российская тревел-блогерша описала Австрию словами «категорически не хочу так жить». Гражданка РФ узнала, что женщины выглядят в этой европейской стране неухоженными из-за дорогих услуг в салонах красоты.