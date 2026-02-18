Восемь стран, где россияне отдохнут дешево и без нервов

Эксперты туристической отрасли составили рейтинг наиболее доступных направлений для российских путешественников в 2026 году, отдав предпочтение странам Черноморского и Средиземноморского регионов, а также Северной Африки . Главный критерий — минимум бюрократических барьеров и возможность сэкономить без ущерба для впечатлений.

Безусловным лидером по доступности остается Абхазия. Отсутствие виз, единая валюта и близость к российским границам делают Гагры, Пицунду и Сухум идеальным выбором для спонтанных поездок. Чуть больше подготовки требует Грузия: помимо загранпаспорта, понадобится медицинская страховка, но взамен туристы получат ухоженные пляжи Батуми и древние крепости .

Турция, давно ставшая для россиян второй родиной, предлагает не только привычную Анталью, но и эгейское побережье с Фетхие и Мармарисом, а также европейский Стамбул на Мраморном море. Безвизовый режим на 60 дней позволяет комбинировать пляжный отдых с экскурсиями . В Египте визу придется купить по прилете за 25 долларов, но золотые пляжи Хургады и кораллы Шарм-эль-Шейха того стоят . Тунис и вовсе пускает россиян по одному загранпаспорту, предлагая вместо пляжного однообразия плантации фиников, римские термы и экскурсии в Сахару .

Для тех, кто готов оформить шенгенскую визу, открываются бюджетные европейские направления. Болгария манит курортами Албены и Золотых песков, Греция — островами Халкидики и Крита, а Албания — практически нетронутым побережьем в Дурресе и Саранде . Однако эксперты предупреждают: в 2026 году цены даже в «бюджетной» Европе могут подскочить из-за инфляции, поэтому бронировать туры лучше заранее.