Появились бюджетные варианты перелетов в теплые страны

Заметили в системах онлайн-бронирования бюджетные варианты перелетов на дальние туристические направления из некоторых городов.

Авиакомпания AZUR air предлагает отправиться из Красноярска на таиландский курорт Паттайя за 26,6 тыс. руб., в тариф включено 10 кг багажа (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 18 февраля. – Ред.). Правда, отдых получится коротким, всего 5 дней: вылет в аэропорт Утапао – 23 февраля, обратно – уже 28-го.

А туристов из Татарстана возможно заинтересует вариант перелета китайской авиакомпании China Eastern, который можно заблаговременно забронировать на осенние даты. Места на рейсе Казань – Манила (Филиппины) отправлением 1 ноября, обратно – через 2 недели, 15-го стоят 46,1 тыс. руб., включая перевозку чемодана. Пересадка в шанхайском аэропорту Пудун на пути туда – 12 часов (есть время выйти в город, воспользовавшись безвизовым режимом), на маршруте в Россию – 7 часов.

Чуть дороже, в 50,1 тыс. руб. обойдется такой же перелет Казань – Манила – Казань с 8 по 22 ноября.

Ранее мы писали, что власти Таиланда обсуждают возможность сокращения срока безвиза для российских туристов с 60 до 30 дней.