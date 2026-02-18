Уже на лето: туроператоры продолжают аннулировать туры на Кубу

Туроператоры продолжают аннулировать туры на Кубу: несмотря на то, что Notam действует пока только до 11 марта, россияне получают уведомления, что их путешествие на Остров свободы не состоится и в более поздние сроки.

Уже сообщается об отмене «пакетов» не только на апрель и май, но и на лето:

«Нам турагент написал, что аннулировал июль».

А кому-то «закрыли» и август. У туристов есть выбор: вернуть деньги или взять у того же туроператора другое направление.

Туристы пытаются найти равнозначную замену.

«Сейчас есть хорошие туры во Вьетнам на апрель. Мои клиенты взяли на 14 ночей с вылетом в ту же дату, что планировали на Кубу», – рассказал один из агентов.

Часто рассматривают также Таиланд, Египет, ОАЭ, Арабские Эмираты, Турцию и Мальдивы, однако часто приходится доплачивать. И немало:

«Мы на Пхукет поменяли, но там цены сейчас аховые на отели – пик сезона. Отпуск выйдет в 2 раза дороже». «Отдых во Вьетнаме и Таиланде, в принципе, такой же. Но за цену «все включено» на Кубе там предлагаются только завтраки».

Некоторые вообще не могут подобрать подходящий вариант:

«У нас цена на кубинский пакет была очень приятная. За такие деньги сейчас совсем никуда…»

А кто-то считает, что Кубу заменить невозможно:

«На Мальдивах и погода неплохая, и перелеты сейчас недорогие – можно за 55 тыс. руб. туда – обратно улететь. Только вот целевая аудитория разная: Куба – это про ром, all и погулять, а Мальдивы – океан, гесты и отдохнуть», – отмечает один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Без рома Кубу не заменить... Про Гавану уж и говорить нечего...», – соглашается другой.

Напомним, 11 февраля Минэкономразвития РФ заявило о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе и рекомендовало туристам не посещать ее. Это означает, что туроператор обязан вернуть все деньги, уплаченные за тур, без вычета фактически понесенных расходов, если клиент не захочет воспользоваться предложением изменить направление поездки или перенести отдых на другие даты.