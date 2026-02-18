Россиянам предложили еще один законный способ увидеть Норвегию

Круизная компания MSC Cruises вновь открыла для россиян бронирование маршрутов по норвежским фьордам. Речь идет о рейсах, полностью проходящих внутри Шенгенской зоны и стартующих не из Норвегии. Для поездки достаточно однократной шенгенской визы, оформленной через консульство одной из стран соглашения.

По информации PAC Group, возможен комбинированный формат: пребывание в одной из стран ЕС и последующий вылет к порту отправления – в Киль или Копенгаген. Например, можно прилететь в Италию, провести 3 ночи в Риме, а затем – отправиться в Гамбург и далее, в круиз по норвежским фьордам.

На этих маршрутах у MSC стоит уже известный многим по Персидскому заливу лайнер Euribia. Предусмотрены заходы в Хеллесильт, Олесунн и Флом. Продолжительность – 7 ночей. Заезды заявлены в мае и октябре 2026 года. Стоимость круиза составит от 88 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

Морской способ попасть в Норвегию полностью соответствует принятым в этой стране правилам в отношении поездок российских граждан. Норвегия перестала выдавать туристические визы россиянам еще в 2022 году, а с 29 мая 2024 года ввела запрет на въезд с туристическими целями через внешние границы Шенгена – даже при наличии визы другой страны соглашения (за редкими исключениями). Однако никаких препятствий для россиян, прибывающих в Норвегию из других стран шенгенской зоны нет. Это подтверждают и туроператоры, и самотуристы.

«Сегодня прилетели из аэропорта Милан-Бергамо в Ставангер на Norwegian, регистрация была на стойке, никто ни одного вопроса не задал», – написала Наталья на форуме Винского в августе 2025 года.

Попасть в Норвегию можно и через соседние с ней государства – за исключением погранперехода со стороны самой России. Там разрешен въезд только определенным категориям граждан с нетуристическими целями.

Планирующим самостоятельную поездку в Норвегию россиянам рекомендуют тщательно выбирать маршрут. Нужно помнить, что попасть в Норвегию с одной стыковкой, например в Турции (Стамбуле), не получится: туристам требуется сначала въехать в другую страну Шенгенской зоны через ее внешнюю границу, а уже затем следовать в Скандинавию – самолетом, поездом или автотранспортом. При этом встречаются советы оформлять перелеты разными бронированиями, чтобы снизить риски отказа в перевозке или аннуляции всего маршрута в случае изменений на одном из сегментов.

На этом фоне круизный формат с отправлением из ЕС участники рынка называют одной из наиболее понятных логистических схем для тех, кто по-прежнему хочет увидеть норвежские фьорды. До введения ограничений круизы по Норвегии неизменно попадали в топ летних продаж, причем самые популярные маршруты у MSC и других круизных компаний начинались из Санкт-Петербурга.