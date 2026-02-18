Российская туристка погладила кота в Паттайе и оказалась в больнице

Российская туристка попала в больницу после того, как погладила уличного кота. Об инциденте сообщил телеграм-канал Shot.

По данным источника, жительница Санкт-Петербурга Мария во время прогулки в Паттайе вместе с супругом решила погладить уличного кота. Животное даже запрыгнуло на девушку и начало ласкаться, однако при попытке аккуратно снять его усатый проявил агрессию и укусил туристку.

Хотя кот и был в ошейнике, местные жители рекомендовали россиянке незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как не было гарантии, что животное привито. В госпитале Марии назначили курс профилактических уколов против бешенства и столбняка.

В настоящее время туристка продолжает лечение. По имеющейся информации, расходы на медицинскую помощь, сумма которых составила около 30 тыс. руб., покрыла страховая компания. А сам кот находится под наблюдением местной ветеринарной службы.

Специалисты ранее неоднократно обращали внимание на необходимость осторожного обращения с уличными животными во время зарубежных поездок. Медики подчеркивают, что даже незначительные укусы и царапины могут представлять потенциальную опасность, особенно в странах с сохраняющимся риском распространения бешенства.