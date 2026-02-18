Oman Air расширит географию полетов в Россию. С 2 июля авиакомпания начнет летать из Маската в Сочи.

Пока программа ограничится одним рейсом в неделю: по четвергам из Омана, и по пятницам из России. На маршруте заявлен Boeing 737-8 MAX. Но при востребованности направления Oman Air может нарастить объемы и частоту перевозки.

Билеты уже в продаже. Так, перелет в экономклассе в обе стороны обойдется пассажиру минимум в 49 тыс. руб. Место в «бизнесе» – от 145 тыс. руб.

По мнению экспертов, новый рейс будет востребован у российских туристов. Маскат привлекателен не только как самостоятельное направление для отдыха в Омане, но и как удобный хаб для путешествий в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в декабре 2025 года Oman Air также запустила рейсы между Москвой и курортным городом Салала на юге страны.