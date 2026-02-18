Туристы ищут возможность попасть на Кубу

Российские туристы не намерены отказываться от поездок на Кубу даже после отмены прямых рейсов и ищут возможности попасть на остров с пересадками.

Например, журналист телеканала «Моя планета», отправившаяся в путешествие по странам Латинской Америки и не улетевшая в Гавану «Аэрофлотом» 8 февраля, добралась до заветного континента только в минувший понедельник: лететь ей пришлось сутки:

«Никогда столько не летела в один конец. И, возможно, никогда и не решилась бы, если бы не взяла сразу билеты в состоянии аффекта», – прокомментировала путешественница свою ситуацию.

Действительно, есть варианты попроще.

«Мы летим Turkish Airlines через Стамбул. Они сказали, что будут летать. На обратной дороге заправка в Канкуне», – рассказывают туристы.

Кто-то высказывает сомнения: со стыковками будет гораздо дольше и дороже. Однако сторонники этого варианта возражают: время в пути удлиняется на 4–5 часов, а по цене разница выходит незначительная:

«Из Стамбула в Гавану и обратно у Turkish Airlines получилось 74 тыс. руб. И из Москвы в Стамбул и обратно «Аэрофлотом» – 20 тыс. Итого 94 тыс. – чуть дороже, чем напрямую нашим нацперевозчиком было».

Некоторые предпочитают покупать все сегменты у одной авиакомпании: и ответственность у нее будет в случае нестыковок и опозданий, и багаж доставят до конечного пункта. Но такие билеты стоят больше. Например, round trip из Внуково в Гавану у той же Turkish Airlines в марте обойдется в 130 с небольшим тыс. руб.

А из Казани можно уложиться в 98 тыс. Правда, дорога в каждую сторону займет около суток.

Попасть на Кубу также можно через другие популярные у россиян хабы с пересадками, например, в Мадриде или Париже. Но этот вариант подходит только для тех, у кого есть шенгенская мультивиза.