Туристам в Японии запретят пользоваться пауэрбанками в самолетах

С апреля в Японии вступит запрет на использование портативных зарядных устройств на борту самолетов. Такое решение приняло Министерство транспорта страны, сообщает телеканал NHK. Ограничения коснутся рейсов как внутренних, так и международных, вылетающих или прибывающих в Японию.

Мера вызвана участившимися случаями возгорания и задымления мобильных аккумуляторов во время полета. Ожидается, что новые правила будут официально утверждены в марте, после чего соответствующие изменения будут внесены в авиационное законодательство страны.

Согласно проекту, пассажирам не разрешается заряжать смартфоны и другие устройства через пауэрбанки на борту. Также будет запрещена подзарядка самих аккумуляторов от розеток в салоне самолета. Каждый пассажир сможет перевозить не более 2 устройств с емкостью до 100 Вт·ч. Портативные аккумуляторы следует размещать только в легкодоступных местах – под креслом или в кармане сиденья.

Отметим, что с 1 января 2026 года вступили в силу общие рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по перевозке пауэрбанков. Это значит, что подобные ограничения на использование устройств на борту могут вскоре появиться у большинства авиакомпаний.