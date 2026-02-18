Дикий слон на Шри-Ланке затоптал туриста

Слон насмерть затоптал венгерского туриста на глазах у его жены на скальном плато Сигирия, Шри-Ланка. Об этом сообщает портал The Sunday Times, Sri Lanka.

Уточняется, что трагедия произошла в понедельник, 16 февраля, когда 67-летний профессор Йо Антен возвращался со своей супругой в отель. По данным полиции, в этом районе размещены знаки, предупреждающие об опасных диких животных, однако туристы часто их игнорируют.

После нападения местные жители прогнали слона и доставили пострадавшего на трехколесном транспортном средстве в сельскую больницу Сигирии. Однако спасти его не удалось. Полиция начала расследование происшествия.

Ранее в этой же стране Азии слон набросился на супружескую пару россиян. Они путешествовали по острову на трехколесном мотоцикле и остановились, чтобы сделать селфи с диким животным.